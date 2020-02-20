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Полиция поймала петербуржца, попросившего знакомого закопать бочку с телом матери
Сегодня, 17:13
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nastya960

Полиция поймала петербуржца, попросившего знакомого закопать бочку с телом матери

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Беглеца задержали у дома №6 по Хасанской улице.

Полиция поймала подозреваемого в убийстве пенсионерки, тело которой обнаружили в бочке на территории бетонного завода во Всеволожском районе. Мужчина накануне сбежал по дороге в суд. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Беглеца задержали у дома №6 по Хасанской улице. Накануне ему удалось убежать, когда он остался один на один со следователем.

Напомним, ранее в полицию обратился петербуржец, который работает экскаваторщиком. Он рассказал, что малознакомый мужчина попросил его закопать бочку, в которой оказалось тело 63-летней женщины.

Фото: Piter.TV

Теги: убийство, хасанская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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