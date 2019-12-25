Просивший закопать бочку с трупом своей матери мужчина сбежал по дороге в суд

Его подозревают в убийстве своей родственницы.

Следственный комитет Петербурга попросил заключить подозреваемого в убийстве своей матери. Невский районный суд оставил ходатайство без рассмотрения. Алексей Толчин сбежал по дороге в суд, сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Накануне в деревне Новосергиевка Всеволожского района в бочки обнаружили труп пенсионерки. Она проживала на проспекте Пятилеток в Петербурге. На теле умершей не было внешних следов насильственной смерти, однако у следствия есть основания полагать, что смерть носила насильственный характер.

Во вторник, 18 февраля, в полицию обратился машинист экскаватора. Он рассказал о том, что неизвестный попросил закопать на территории бетонного завода в Новосергиевке бочку, в которой находился труп его матери. Мужчина задержали. По данным следствия, Толчин может продолжить заниматься преступной деятельностью, ведет асоциальный образ жизни, преступление совершил в состоянии опьянения.

Подозреваемый скрылся.

Фото: Piter.TV