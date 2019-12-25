Петербургских девелоперов ждут соцобязательства

Строителей обяжут вкладываться в социальную инфраструктуру.

В минувшие выходные на круглом столе "Делового Петербурга" девелоперы обсудили вопрос вложения в социальную инфраструктуру при строительстве. Размер социальных обязательств будет определят градостроительная комиссия строительства.

Изменения затронут как сервисные апартаменты, так и псевдожилье. По словам главного архитектора Петербурга Владимира Григорьева, правила будут установлены в связи с тем, что апартаменты сдают как псевдожилье на долгий срок, однако для такого жилья не обеспечена инфраструктура, из-за чего на местные поликлиники и школы повышается нагрузка.

Решение по соцобязательствам примут индивидуально в каждом случае, будет учитываться тип здания, которое предоставит девелопер.

Также, вероятно, скоро появится понятие "многофункциональное здание", в котором есть и жилые, и нежилые помещения, также определят правило прописки в таком доме.

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