Петербургские чиновники займутся опасными отходами

Чиновники Санкт-Петербурга займутся ликвидацией отходов, которые предоставляют угрозу для экосистемы.

19 сентября в петербургском ЗакСе в третьем чтении приняло изменения в Экологический кодекс Санкт-Петербурга. В связи с этим у Смольного появились новые полномочия. Предполагается, что чиновники будут заниматься устранением существующих проблем, которые наносят вред окружающей среде. Также они смогут оценивать вред, нанесённый городу загрязнениями.

Депутат Денис Четырбок отметил, что принятие закона необходимо для того, чтобы исправить ситуации, связанной с полигоном "Красный Бор". Кроме того, правительство сможет быстрее присоединиться ко всем вопросам, связанным с опасными отходами.

В настоящее время законопроект отправлен на подпись губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко.