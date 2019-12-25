Петербургские зоологи выпустили на волю пять редких балтийских нерп за сезон

Фонд друзей балтийской нерпы спас рекордные 39 ластоногих в 2025 году.

Петербургские зоологи установили рекорд по спасению ластоногих за один сезон реабилитации. Данные предоставила пресс-служба городской администрации со ссылкой на Фонд друзей балтийской нерпы.

В 2025 году специалисты фонда оказали помощь 39 животным, имеющим особый охранный статус. Среди спасенных особей 28 серых тюленей, шесть ладожских кольчатых нерп и пять балтийских кольчатых нерп. Успешный выпуск всех пяти балтийских нерп представляет особую значимость, поскольку составляет 25% от общего годового потомства этой популяции, оцениваемой зоологами примерно в 20 детенышей.

Сотрудники фонда разработали концепцию реабилитационных центров для морских млекопитающих на территории России, одобренную Росприроднадзором. Первых пациентов в 2025 году обнаружили в марте на южном побережье Финского залива после сильных подвижек льда. В августе фонд стал одним из победителей первого конкурса Президентского фонда природы. Центр помощи на территории петербургского Водоканала в Репино действует с 2014 года. В 2024 году специалисты спасли 29 ластоногих.

Ранее трех нерп выпустили в Ладожское озеро.

Фото: "Водоканал"