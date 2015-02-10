Петербургские застройщики урезали траты на землю почти втрое

Стройка оказалась под угрозой из-за обвала инвестиций в землю.

Объем вложений в покупку земельных участков под жилье в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за три квартала 2025 года сократился до 24 млрд руб., подсчитали аналитики NF Group. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объемы сделок снизились почти в три раза, подсчитали в NF Group.

По данным исследования, застройщики приобрели 182 га земли против 690 га годом ранее. Потенциальная площадь строительства по новым сделкам уменьшилась с 4,1 млн кв. м до 1 млн кв. м. Эксперты отмечают, что девелоперы в 2025 году сосредоточились на реализации уже купленных проектов, а не на новых приобретениях.

Партнер NF Group Станислав Бибик пояснил, что после активных покупок 2024 года компании переключились на освоение ранее приобретенных участков, что закономерно снизило объем инвестиций. За девять месяцев 2025 года сделки по покупке земли совершали исключительно петербургские застройщики. Девелоперы из других регионов, активно входившие в рынок в 2024 году, полностью прекратили операции.

Распределение инвестиций между Петербургом и Ленинградской областью также изменилось: 87% сделок пришлось на город и 13% — на область. В 2024 году доля Ленобласти составляла 43%.

