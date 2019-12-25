Петербургские врачи провели уникальную операцию, позволившую дышать трехмесячному малышу

У ребенка был рубцовый стеноз гортани.

Петербургские врачи провели уникальную операцию трехмесячному малышу с рубцовым стенозом гортани. Как рассказали в пресс-службе СПбГПМУ, операция помогла избежать наложения трахеотстомы и позволила ребенку полноценно дышать.

Маленький житель Нижнего Новгорода по имени Богдан родился на 28-й неделе и весил всего 990 граммов. Сначала ребенок дышал с помощью аппарата искусственной вентиляции легких, затем стал дышать сам, но очень тяжело и шумно. Как выяснилось, длительное нахождение на ИВЛ сузило просвет дыхательных путей, из-за чего мальчик не прибавлял в весе, страдал от гипоксии и мог умереть от любого ОРВИ.

Петербургские специалисты выполнили эндоскопическую ларингопластику с баллонной дилатацией: края рубцовой мембраны надсекли лазером, затем баллоном расширили просвет гортани. Такому маленькому пациенту врачи делали операцию на гортани впервые в России. Работа медиков оказалась высокопрофессиональной, поскольку во время операции малышу останавливали дыхание.

Мальчик быстро пошел на поправку, стал питаться по обычному режиму и прибавил в весе.

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Фото: Piter.TV