Петербургские врачи вылечили более 800 болельщиков и спортсменов во время мундиаля

В Петербурге за время проведения ЧМ-2018 к медикам обратились 819 болельщиков, спортсменов и организаторов

В Комитете по здравоохранению сообщили, что петербургские врачи помогли 819 болельщикам, спортсменам и организаторам чемпионата по футболу.

Сообщается, что Санкт-Петербург - единственный город-организатор, где в медицинском обеспечении соревнований были задействованы фельдшеры и врачи одной организации - Городской станции скорой медицинской помощи.

В дни матчей работали более 250 сотрудников ГССМП. На стадионе было 20 медпунктов, 22 мобильные медицинские бригады, 15 бригад скорой медицинской помощи. Также 12 бригад скорой помощи дежурили на территории стадиона. По Приморскому парку Победы и недалеко от пешеходного Яхтенного моста курсировали медицинские патрули - 9 пеших и 7 на сегвеях.

На тренировочных площадках и в гостиницах также дежурили медицинские работники. Без них не обошлось и на Конюшенной площади в фан-зоне.

Ранее мы сообщали о том, что на ЧМ аэропорт "Пулково" обслужил 2,2 млн пассажиров.