Петербургские врачи спасают жизнь упавшему с высоты младенцу

Ребенок получил черепно-мозговую травму после падения с метровой высоты.

В больницу Красносельского района доставлен грудничок, который упал с пеленального столика, сообщает 10 ноября "Фонтака".

Инцидент произошел в субботу вечером. Машину скорой помощи вызвали в одну из квартир на проспекте Ветеранов. Ребенок, которому еще не исполнилось года, получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга после падения со стола.

Малыша увезли в больницу в тяжелом состоянии. Известно, что молодая мама оставила ребенка на столике для пеленания, а сама отвлеклась. По предварительной версии младенец упал с высоты меньше метра.