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Петербургские врачи спасают жизнь упавшему с высоты младенцу
Сегодня, 12:00
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nadiputintseva
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Петербургские врачи спасают жизнь упавшему с высоты младенцу

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Ребенок получил черепно-мозговую травму после падения с метровой высоты.

В больницу Красносельского района доставлен грудничок, который упал с пеленального столика, сообщает 10 ноября "Фонтака".

Инцидент произошел в субботу вечером. Машину скорой помощи вызвали в одну из квартир на проспекте Ветеранов. Ребенок, которому еще не исполнилось года, получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга после падения со стола.

Малыша увезли в больницу в тяжелом состоянии. Известно, что молодая мама оставила ребенка на столике для пеленания, а сама отвлеклась. По предварительной версии младенец упал с высоты меньше метра.  

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Теги: новости спб , происшествия , упал ребенок
Категории: Происшествия Новости СПб

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