Петербургские врачи создали приложение для помощи людям с псориазом

Программа уже доступна в приложении "Здоровье.ру".

Петербургские врачи при поддержке правительства, "Городского центра медицинской профилактики" и Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова смогли создать программу-помощник для людей с псориазом.

Программа доступна с конца мая в бесплатном приложении "Здоровье.ру", которое можно скачать на свой смартфон. Благодаря разработке пациенты смогут отслеживать эффективность лекарств. Так, пациент может воспользоваться функцией фотодневника, которая позволяет фотографировать участки кожи ежедневно и отмечать симптомы.

При активации приложения пациенту с псориазом предложат пройти тест, по результатам которого программа подберет для него персональный образовательный курс исходя из степени поражения кожи и тяжести заболевания. Продолжительность курса – 20 дней.

Псориаз — это хроническое заболевание, лекарство от которого ученые пока не нашли. Но с помощью современных препаратов можно взять псориаз под контроль и уменьшить его негативное влияние на жизнь человека

отметила главный врач проекта, терапевт Любовь Чернилова.

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Фото: Piter.TV