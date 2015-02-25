Петербургские врачи спасли пациентку и сохранили ей возможность стать матерью

Операции подобного рода в больнице имени Семашко проводятся уже более 20 лет.

Врачи больницы имени Семашко успешно удалили 15-сантиметровую миому у 41-летней женщины, используя органосохраняющий метод. Опухоль диагностировали в другом регионе, где женщине предложили радикальное решение – удаление матки. Однако в Санкт-Петербурге хирурги под руководством Нодари Шенгелия смогли аккуратно отделить опухоль, сохранив репродуктивную функцию. Операция стала возможной благодаря современным технологиям и методам, которые врачи больницы совершенствуют уже около 20 лет. Об этом рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

Миома — доброкачественная опухоль, состоящая из мышечной и соединительной тканей, которая может быстро расти, что требует обязательного хирургического вмешательства. В случае Анны операцию удалось провести органосохраняющим методом, что стало ключевым моментом в её лечении.

Операции подобного рода в больнице имени Семашко проводятся уже более 20 лет, и для пациентов из других регионов действует возможность лечения по квотам в рамках полиса ОМС.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"