Петербургские врачи показали новое фото девочки "в маске Бэтмена"

Лицо девочки в маске Бэтмена заметно изменилось.

Специалисты из Петербурга опубликовали новые снимки Луны Феннер, известной как девочка "в маске Бэтмена", после очередного этапа хирургического лечения. Об этом сообщило ВК-сообщество "Гигантский Невус | Лечение".

В сообществе "Гигантский Невус | Лечение" 11 декабря опубликовали свежие фотографии американки Луны Феннер, проходящей плановое лечение в Санкт-Петербурге. На снимках видно, что площадь рубцовой ткани на лице значительно уменьшилась после очередной операции.

По словам пластического хирурга, доктора медицинских наук Ольги Филипповой, специалисты намерены полностью удалить оставшийся невус с лица и век и восстановить линию роста волос.

Фото: Piter.TV, ВКонтакте / "Гигантский Невус | Лечение"