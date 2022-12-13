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Петербургские врачи первыми в России провели трехмесячному малышу сложное хирургическое вмешательство на мозге
Сегодня, 18:19
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Петербургские врачи первыми в России провели трехмесячному малышу сложное хирургическое вмешательство на мозге

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Эту операцию обычно делают детям, которым есть пять лет. Самый  ранний период  – два года.

Нейрохирурги Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий выполнили удачную операцию на мозге трехмесячного ребенка. Врачи сделали малышу гемисферотомию. Об этом сообщили в пресс-службе Комздрава Петербурга.

Еще в октябре 2022 года в больницу поступил новорожденный. С первых часов жизни у мальчика наблюдалась высокая эпилептическая активность. Лекарственными препаратами помочь малышу было невозможно. Врачи отправили младенца на МРТ-исследование, в ходе которого у него нашли врожденный порок полушария головного мозга – гемимегалэнцефалию. Этот диагноз встречается с частотой 1-3:1000 детей, страдающих эпилептическими приступами.

Для лечения пациентов с таким диагнозом  применяется хирургическое вмешательство – гемисферотомия.  Однако эту операцию обычно делают детям, которым есть пять лет. Самый  ранний период  – два года. Петербургские врачи рискнули провести операцию на мозге трехмесячного ребенка. Этот случай является пока что единственным в России. 

Операция длилась шесть часов. Ребенка оперировали нейрохирурги Центра: Иова А. С., Козырев Д. А., Крюков Е. Ю., Рубин А. Н., Сотников С. А. На момент операции ребенку было два месяца 3 недели.

Прошло два месяца со дня проведения операции. Качество жизни малыша значительно улучшилось. У ребенка прекратились судороги. Врачи дают благоприятные прогнозы. По мнению специалистов,  вероятность того, что судорог никогда не будет составляет около 60-70 процентов.
  
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Фото: ВКонтакте / Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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