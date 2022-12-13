Петербургские врачи первыми в России провели трехмесячному малышу сложное хирургическое вмешательство на мозге

Эту операцию обычно делают детям, которым есть пять лет. Самый ранний период – два года.

Нейрохирурги Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий выполнили удачную операцию на мозге трехмесячного ребенка. Врачи сделали малышу гемисферотомию. Об этом сообщили в пресс-службе Комздрава Петербурга.

Еще в октябре 2022 года в больницу поступил новорожденный. С первых часов жизни у мальчика наблюдалась высокая эпилептическая активность. Лекарственными препаратами помочь малышу было невозможно. Врачи отправили младенца на МРТ-исследование, в ходе которого у него нашли врожденный порок полушария головного мозга – гемимегалэнцефалию. Этот диагноз встречается с частотой 1-3:1000 детей, страдающих эпилептическими приступами.



Для лечения пациентов с таким диагнозом применяется хирургическое вмешательство – гемисферотомия. Однако эту операцию обычно делают детям, которым есть пять лет. Самый ранний период – два года. Петербургские врачи рискнули провести операцию на мозге трехмесячного ребенка. Этот случай является пока что единственным в России.

Операция длилась шесть часов. Ребенка оперировали нейрохирурги Центра: Иова А. С., Козырев Д. А., Крюков Е. Ю., Рубин А. Н., Сотников С. А. На момент операции ребенку было два месяца 3 недели.



Прошло два месяца со дня проведения операции. Качество жизни малыша значительно улучшилось. У ребенка прекратились судороги. Врачи дают благоприятные прогнозы. По мнению специалистов, вероятность того, что судорог никогда не будет составляет около 60-70 процентов.



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Фото: ВКонтакте / Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга