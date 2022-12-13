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Эндокринолог рассказала, каких витаминов не хватает жителям Петербурга
Сегодня, 15:38
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Эндокринолог рассказала, каких витаминов не хватает жителям Петербурга

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Даже в летнее время у жителей города выявляют дефицит полезных веществ.

Около 95 процентов жителей Петербурга имеют дефицит витамина D. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала врач-эндокринолог, диетолог и кандидат медицинских наук Надежда Фетисова. 

По словам специалиста, петербургское солнце не вырабатывает в организме человека витамин  D даже летом. Продукты тоже не содержат это вещество. Врач отметила, что данный витамин очень важен, ведь он  поддерживает в крови уровень кальция, фосфора и магния. 

Также жителям Петербурга не хватает витамина С. Он содержится в квашеной капусте, фруктах и овощах. В список дефицитных веществ вошел  и витамин B12. Его не хватает вегетарианцам и людям с болезнями ЖКТ.

Для хорошего иммунитета необходимы не только витамины, но и минералы.  Петербуржцы нуждаются в цинке и железе.

Ранее на Piter.tv: более 5 млн петербуржцев поставили прививки от различных заболеваний за прошлый год.

Фото:  Pexels 

Теги: витамин d, здоровье, какие пить витамины, медицина, мнение эксперта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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