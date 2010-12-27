Петербургские волонтеры отмыли закрашенную старинную плитку в доме Любищевой

Петербургские волонтеры привели в порядок старинную настенную плитку в доме Любищевой на Петроградской набережной, 26. Фотографии процесса опубликовала петербурженка и краевед Ксения Сидорина на своей странице в Instagram.
В две смены неравнодушные к красоте старых парадных петербуржцы отмывали стену от нескольких слоев голубой краски. Ксения рассказала, что в некоторых местах отмытая плитка отбита, поэтому позднее ее подкрасят под цвет, чтобы стены выглядели аккуратнее.
Ксения подчеркивает, что занимается волонтерской работой в своем проекте "Пора парадных", чтобы люди замечали вокруг себя красоту.
Ранее мы рассказывали, что "Сталинский" дом в Калужском переулке отремонтировали впервые за 90 лет.
Фото: mettlachtile / Instagram
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