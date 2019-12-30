С утра петербургские водители встали в семибалльные пробки

К полудню пробки упали до 4 баллов.

Утром во вторник, 21 января, в Петербурге образовались семибалльные пробки. Об этом стало известно из сервиса "Яндекс. Пробки".

Например, на проспекте Стачек ДТП спровоцировало почти двухкилометровую пробку, ещё один затор оказался в сторону Ленинского проспекта. На внутреннем кольце КАД из-за массовой аварии образовалась 10-километровая пробка.

Сложная транспортная ситуация наблюдается на Арсенальной и Пироговской набережных. Как ни странно, в центре Петербурга дороги были относительно свободные. К полудню пробки упали до 4 баллов.

Очевидцы: на проспекте Славы собрался "паровозик" из 8 машин.

Фото: Piter.TV