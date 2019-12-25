Петербургские власти разрешат арендаторам продлевать договор без торгов

На время проведения торгов обязательно нужно освободить территорию, если предприниматель получит право аренды повторно, то ему придется заселяться заново.

В Петербурге ККИ подготовил законопроект о поправках в Земельный кодекс. Он коснулся субъектов малого и среднего предпринимательства, договор аренды с которыми, как правило, не превышает пяти лет. Об этом в среду сообщают "Невские новости".

На сегодняшний день продлить договор можно только через торги. При этом участие в них не гарантирует, что прежний арендодатель станет победителем. Отметим, что на время проведения торгов обязательно нужно освободить территорию, если предприниматель получит право аренды повторно, то ему придется заселяться заново.

Глава КИО Леонид Кулаков добавил, что перспектива прохождения повторной процедуры торгов не способствует стабильному и прогнозируемому развитию бизнеса. Как отметили в комитете, в итоге торги приводят к тому, что арендатор остается без земли, а собственник — без денег.

Предложение по отмене торгов касается в первую очередь тех бизнесменов, которые снимают участки под промышленные и грузовые площадки, а также ангары.

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