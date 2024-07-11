Два петербуржца вышли в полуфинал конкурса "Лидеры строительной отрасли"

В полуфинал отобрано 300 участников из 23 547 заявок со всей России и зарубежья

Коммерческий директор ООО "Энергоаутсорсинг" (Санкт-Петербург) Павел Круценко и руководитель Юлия Осипенко успешно прошли отбор и вошли в число 300 полуфиналистов V Всероссийского конкурса управленческих кадров "Лидеры строительной отрасли".

Организаторами конкурса выступают Всероссийский центр национальной строительной политики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ при поддержке ведущих отраслевых объединений.

Конкурсный отбор проводился среди 23 547 заявок. В полуфинал прошли представители 54 регионов Российской Федерации, а также участники из Сербии, Турции и Египта. Об этом сообщает "Строительный Петербург".

Программа третьего этапа (20 июня - 15 июля) включает серию онлайн-сессий с экспертными консультациями, обучающими модулями и практическими тренингами. Финальные мероприятия запланированы на 7-10 августа в Ярославле. Участников ждет оценка лидерских качеств, решение кейсов и форсайт-сессии с ведущими экспертами строительной отрасли.

Победители получат почетное звание "Лидер строительной отрасли" и будут включены в кадровый резерв отрасли с возможностью профессионального роста и участия в ключевых отраслевых проектах.

Фото: "Строительный Петербург"