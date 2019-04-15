Ученые собираются сравнить геном льняного паразита с известными геномами паразитических грибов.

В понедельник, 20 июля, стало известно о том, что петербургские ученые впервые в мире расшифровали геном вредоносного гриба. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Расшифровкой генома гриба Fusarium oxysporum занялись учёные из Политехнического университета Петра Великого. Напомним, что этот тип грибов атакуюет лён.

Тот факт, что мы смогли собрать хромосомы, – это очень большой шаг вперёд с точки зрения понимания его эволюции и приспособления к конкретному хозяину Александр Канапин, профессор Центра геномной биоинформатики имени Ф. Г. Добржанского СПбГУ

Петербургские ученые намерены далее сравнить геномы Fusarium oxysporum с геномами других грибов-паразитов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге прошла одна из первых церемоний вручения дипломов офлайн.

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