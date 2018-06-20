Этот аппарат дает возможность получения изображения, увеличенного до пяти раз.

В понедельник, 15 апреля, стало известно, что петербургские ученые разработали рентгеновский аппарат для новорожденных. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ), где и было сделано открытие.

По словам авторов проекта, необходимость подобного аппарата была бусловлена отсутствием современных отечественных технических средств, позволяющих проводить рентгенологические исследования в неонатологии и педиатрии вне рентгеновского кабинета

Цифровой рентгенодиагностический комплекс предназначен для оказания помощи младенцам как с критически низкой массой тела, так и с тяжелыми пороками, родовыми травмами и другими диагнозами сказано в сообщении

Так, новый аппарат дает возможность получения изображения, увеличенного до пяти раз. Кроме того, медики добились снижения экспозиционной дозы рентгеновского излучения от 2 до 5 раз.

Известно, что предварительные исследования аппарата проходили в перинатальном центре Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова.

Напмоним, что на сегодняшний день рентгеновские аппараты не приспособлены для обследования новорожденных с различными патологиями. дело в том, что дозы излучения от них рассчитаны на взрослого человека и слишком велики для грудных младенцев.

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