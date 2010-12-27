Петербургские ученые нашли новый способ "пронести" жидкость в самолет

Новый способ досмотра работает на основе принципов ядерной физики.

Петербургские ученые нашли нвый способ проверки багажа в аэропроту. Об этом сообщают "Известия".

Так, по версии деятелей науки, разработанный ими прибор поможет не только отказаться от запрета перевоза жидкостей в ручной клади, но и вычислить террориста или наркоторговца.

Облученные части багажа испускают вторичное гамма-излучение, которое регистрируется чувствительными гамма-детекторами и анализируется специальным программным обеспечением объясняет ученный

Новый прибор работает на основе принципов ядерной физики. Внешне он напоминает большой рентгеновский аппарат. Медики отметили, что излучение нового механизма не вредно для здоровья человека.

По мнению экспертов, с помощью такого аппарата сам процесс досмотра станет комфортнее и приятнее.

Однако, совсем отменить запрет на провоз жидкостей на данный момент не так и просто. Ведь, во всем мире действует единный стандарт.

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