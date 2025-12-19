Петербургские топ-менеджеры почти на 103 млн рублей "обманули" государство

Генеральный директор и главный бухгалтер осуждены за уклонение от уплаты налогов.

Московский районный суд Санкт-Петербурга признал генерального директора и главного бухгалтера компании виновными по уголовным статьям: пункт "б" части 2 статьи 199, часть 5 статьи 33 и пункт "б" части 2 статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушения квалифицированы как уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и пособничество в этом преступлении.

Суд установил, что в период с апреля 2014 года по июнь 2016 года руководители компании вносили недостоверные сведения в налоговые декларации. Это позволило им не уплачивать налоги на прибыль и НДС на общую сумму, превышающую 102 миллиона рублей.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила в суд иск о взыскании задолженности. Требования прокуратуры были полностью удовлетворены, а сумма задолженности подлежит взысканию с виновных лиц.

Ранее мы сообщили о том, что турналог принёс Петербургу почти 1 млрд рублей.

Фото: Piter.TV