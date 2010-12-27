Петербургские суды зарегистрировали более 120 исков на ИКМО

Сегодня суд вынесет решение еще по двум делам.

Районные суды и мировые судьи приняли к производству более 120 административных исков против действий ИКМО. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Такое количество дел зарегистрировано по состоянию на 13:00 24 июля 2019. В пресс службе отметили, что ими занимаются в строгом соответствии с действующим законодательством и в установленные законом сроки.

Сегодня в 17:30 будут рассматриваться два материала в отношении ИКМО "Сергиевское".

Ранее Горизбирком Петербурга отменил 127 решений избиркомов муниципальных округов об отказе в регистрации кандидатов в муниципальные депутаты.

Также мы сообщили, что ИКМО "Гавань" отказал в регистрации Милане Тюльпановой.

Фото: Piter.TV