Суды Петербурга за 2020 год рассмотрели более 1,1 миллиона дел

Чаще всего в суды попадали дела о кражах, нарушении ПДД и наркотиках.

За прошедший год петербургские суды рассмотрели более 1,1 млн дел и материалов. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов города, этот показатель на 6,9% больше, чем в 2019 году.

Отмечается, что в суды поступило 34 051 административных дел, 12 269 различных уголовных дел в отношении 13 499 лиц. Чаще всего инстанции рассматривали дела о кражах, обороте наркотиков и нарушении ПДД, в особом порядке рассматривались 5890 дел. 8761 человек, 189 из которых – несовершеннолетние, получили наказания, еще 33 человека оправдали. 2791 человека приговорили к реальному лишению свободы, 393 освободили от наказания. Кроме того, штрафов по прекращенным делам в 2020 году назначили на 19 миллионов с небольшим, что на 9 млн больше, чем в 2019 году.

Также отмечается, что по "коронавирусной" административной статье (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) суды рассмотрели 7268 дел и назначили наказания по 4370 из них. Еще 1676 дел рассмотрели по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", назначив наказание 591 людям.

Ранее мы писали, что в Петербурге осудили мужчину, спьяну угнавшего с автомойки машину и попавшего на ней в ДТП.

Фото: Piter.TV