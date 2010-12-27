Петербургские суды продолжают рассматривать дела задержанных мигрантов

Второй день подряд судьи выносили вердикты по вопросам нелегального нахождения мигрантов на территории РФ.

В пятницу, 31 мая, петербургские суды продолжали рассматривать дела мигрантов из Таджикистана и Узбекистана, задержанных в ходе полицейского рейда. Вынесено около 60 решений.

Возвращены в полицию шесть материалов из Октябрьского суда. Во Фрунзенском суде вернули 22 материала из 33, пять дел прекращено. Шестерым назначен штраф в пять тысяч рублей: пятеро из должны покинуть Россию незамедлительно.

В Приморском суде восемь из восьми мигрантов получили аналогичный штраф и принудительное выдворение за пределы Российской федерации. Колпинский суд рассмотрел четыре материала – всем назначен штраф в пять тысяч рублей и предписано покинуть территорию страны самостоятельно.

Из восьми материалов в Смольнинском суде четвре было возвращено, двоим предписано принудительное выдворение и штраф в пять тысяч рублей, одному – аналогичная мера с самостоятельным выездом из страны, одному – только штраф.

"Более материалов не поступало. На сегодня, работа судов с данными материалами закончена", - добавили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Причиной рейдов полиции 29 и 30 мая стало расследование поножовщины на улице Салова. В ходе проверок было задержано более 200 человек. Представители ККИ также снесли несколько незаконных ангаров. О первой "волне" решения судов по задержанным мигрантам-нелегалам Piter.TV сообщал ранее.

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