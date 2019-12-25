Петербургские студенты смогут оплачивать проезд на электрички онлайн

Оформить билеты через Интернет студенты смогут с 1 сентября 2020 года.

Петербургские студенты смогут оплачивать проездные на электричке через мобильное приложение. Постановление уже подписал глава Северной столицы Александр Беглов.

Студенты смогут приобретать разовые проездные как через мобильное приложение, так и на сайте. Через пункты пропуска можно пройти, просто показав электронный билет на экране мобильного. А вот контролерам помимо билета на экране нужно будет показать и студенческий билет.

Оформить билеты через Интернет студенты смогут с 1 сентября 2020 года.