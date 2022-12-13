Петербургские специалисты в мае восстановят движение трамваев в Мариуполе

Петербургские специалисты планируют восстановить трамвайное движение в Мариуполе к маю. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Законодательного Собрания Александр Бельский.
По словам главы ЗакСа, Северная столица знает, какие с какими трудностями столкнулся Мариуполь. Как и Ленинград после блокады, город-побратим нуждается в серьезном восстановлении, отметил Бельский.
В Мариуполе петербургские строители восстановили более 10 жилых домов, шесть зданий образовательных учреждений и два объекта здравоохранения. Кроме того, они привели в порядок спортклуб и пожарную часть.
Ранее на Piter.tv: Путин встретился с жителями Мариуполя.
Фото: пресс-служба ООО "ПК Транспортные системы"
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