Петербургские специалисты в мае восстановят движение трамваев в Мариуполе

В Мариуполе петербургские строители восстановили более 10 жилых домов.

Петербургские специалисты планируют восстановить трамвайное движение в Мариуполе к маю. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Законодательного Собрания Александр Бельский.

По словам главы ЗакСа, Северная столица знает, какие с какими трудностями столкнулся Мариуполь. Как и Ленинград после блокады, город-побратим нуждается в серьезном восстановлении, отметил Бельский.

В Мариуполе петербургские строители восстановили более 10 жилых домов, шесть зданий образовательных учреждений и два объекта здравоохранения. Кроме того, они привели в порядок спортклуб и пожарную часть.

Ранее на Piter.tv: Путин встретился с жителями Мариуполя.

Фото: пресс-служба ООО "ПК Транспортные системы"