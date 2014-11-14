Петербургские сотрудники полиции поймали курьеров с 154 закладками наркотиков

Накануне, 24 июня, сотрудники уголовного розыска Главка задержали двух злоумышленников, которые распространяли в Петербурге закладки с наркотиками. Подозреваемыми стали 50-летний мужчина и 32-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В квартире у злоумышленников стражи порядка нашли 154 закладки. В свертках находился мефедрон. Кроме того, полицейские нашли в доме у задержанных электронные весы, упаковочные материалы, ноутбуки, средства сотовой связи, банковские карты, использующиеся в преступных целях.
Против "бизнесменов" возбудили уголовные дела по части 3, статьи 30, пункта "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).
Сейчас мужчина и женщина находятся под стражей. Началось расследование.
Ранее на Piter.tv: таксист изнасиловал пьяную пассажирку в Металлострое.
Видео: пресс-служба ГУ МВД
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все