Петербургские соцобъекты планируют строить только из российских материалов

В Петербурге установили рекорд по введению жилья.

В Петербурге в рамках Х Международной конференции по цементу заместитель председателя Комитета по строительству Евгений Барановский заявил, что планируется перейти при возведении объектов только на отечественные материалы. Также он привел статистику: в 2015 году импортозамещение оборудования в строительстве составило 94,19%, в 2016 году - 97,26%, а в 2017 году – 98,1%.

Комитетом по строительству при возведении объектов социальной инфраструктуры за счет бюджета Санкт-Петербурга полностью обеспечено импортозамещение строительных материалов и оборудования. Работа в данном направлении будет продолжена. Евгений Барановский

В 2017 году строители России вышли на максимальный показатель ввода жилья, а также сохранили стабильность в отрасли, несмотря на тяжелую финансовую ситуацию. Отмечается, что прошлый год стал рекордным по показателям жилищного строительства для Санкт-Петербурга.

В Северную столицу было введено 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Такой показатель считается самым большим за новую историю города. Всего введено 1 тысяча 43 объекта жилого назначения на 69 тысяч 508 квартир.

Фото: Pixabay