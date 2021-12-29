Мини-квартиры Петербурга: чем они опасны для старого фонда и его жителей

Двухэтажные студии в старом фонде – один из вариантов жизни в центре Петербурга по низкой цене, но их строительство не всегда законно. Все дело в перепланировке.

Старый фонд Петербурга, именно здесь в доходных домах сохранились просторные квартиры, которые становятся лакомыми метрами для бизнесменов в сфере недвижимости. С одной стороны, двухэтажные студии – это доступное жилье, с другой, десятки таких в одном доме – риск разрушения исторического здания. Схема создания мини-жилья проста: компания покупает крупногабаритную квартиру и разбивает ее на множество студий. Однако согласовать такую перепланировку почти невозможно.

Запрещается переносить кухни, если есть газовое оборудование, или менять их с жилыми комнатами, то что у нас сейчас делают. Либо оборудовать мокрые точки, так как существуют условия по порогам: у санузла должен быть порожек в 2-2.5 см., чтобы не было переливов, чтобы не заливало дом, в котором находятся деревянные перекрытия. Светлана Милевская, юрист по недвижимости

Согласно нормативам над жилой комнатой не могут размещаться уборные, ванные и кухни. Так государственная жилищная инспекция не примет проект перепланировки квартиры с многочисленными мокрыми точками. Недобросовестные компании зачастую даже не пытаются законно переделать жилье. И если работы по гидроизоляции, вентиляции и электроснабжению будущих студий выполнены некачественно, страдают все. Жители дома на Исполкомской улице второй год борются с последствиями нелегальной переделки квартиры на втором этаже в 11 студий.

Нарушения были: изменилась система воздухозабора и воздухообмена в этих квартирах. Представьте, в 3-х комнатной квартире свои воздушные потоки, установлена отдушина. А теперь квартир становится 11, тогда воздух будет застаиваться – это грибок и прочее. Анатолий Попук, житель дома на Исполкомской ул., 7/9

Новые соседи – дополнительная нагрузка на инженерные системы дома: из-за неверной установки санузлов и душевых в студиях, верхние этажи вовсе остаются без воды. А при одновременном включении чайников происходит короткое замыкание. Жители вынуждены писать жалобы и обращаться в суд, чтобы защитить исторические здания.

Я думаю правительство Санкт-Петербурга в курсе событий, но почему-то решений никаких не происходит. В отдельных субъектах РФ, например в Москве, там очень быстро все решается: нарушили, приехали, выписали постановление, квартиру арестовали, с торгов продали, все в надлежащий первоначальный вид привели. Но Петербург намного отличается от Москвы. Владимир Лотоцкий, председатель дома на Исполкомской ул., 7/9

Людей подкупает прописка в центре и низкая стоимость жилья, но будущие хозяева приобретают не комнату, а долю в праве собственности. Когда суд признает помещение непригодным для проживания, за квадратные метры отвечают их владельцы.

Получается решение на бумаге есть, а практика совершения действий, последовательность нигде не прописаны. Это пробел в законодательстве, который никак не регулирует способ решения проблемы. Если государство восстановит все за свой счет, вернет перегородки, потом оно обязано взыскать с собственников затраченные деньги. Обычно экспертам задают вопрос: какие есть варианты устранения, кроме восстановления в первоначальное состояние. То есть это возможная вставка дверных проемов, как французские окна. Всегда с той стороны подходят так, чтобы выбрать вариант минимально затратный, но который позволит восстановить в состояние выгодное для всех. Светлана Милевская, юрист по недвижимости

Пока город не борется с незаконными мини-квартирами, собственники вынуждены искать решение сами: например, продать проблемный объект и каждому купить легальную студию. Следующий владелец реконструирует жилье и сделает полноценную квартиру без вреда для дома и его жителей.

Фото, видео: Piter. TV, "Авито", сайт "Maslov Group".