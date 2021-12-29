Названы основные причины покупки квартир-студий в Петербурге

Самая высокая доля студий сегодня зафиксирована в проектах, которые будут сданы в 2024 году.

Во вторник, 11 января, эксперт по недвижимости, руководитель АН "Георгия Патанина" Георгий Патанин сообщил Piter.tv основные причины покупки квартир-студий в Петербурге.

Так, в декабре доля квартир-студий в продаже у застройщиков города находится на уровне 19%. Самое большое количество студий сдадут в 2024 году. Самая дорогая квартира-студия на первичном рынке оценивается в 45,6 млн рублей. За эти деньги предлагают купить 71 "квадрат" на Крестовском острове.

Эксперт отметил, что сейчас квартиры-студии стоят как двухкомнатные квартиры 2-3 года назад. Сейчас у покупателей просто нет выбора за такую сумму, кроме как студии. Покупают такую недвижимость по разным причинам. Например, чтобы пройти по условиям госпрограммы с планкой в 3 млн рублей, чтобы уложиться в определённый бюджет по первому взносу и ежемесячным платежам, чтобы переехать из отдалённых районов Ленобласти, например, в Янино. Также покупать могут ради инвестиций.

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