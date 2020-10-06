Замминистра строительства встретился с петербургскими застройщиками

Застройщикам поставили несколько задач: контролировать цены на жилье и расширять площадь квартир для молодого поколения.

В Петербурге прошла встреча заместителя министра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина с застройщиками. На совещании в Комитете по строительству обсудили актуальные вопросы в сфере строительства. Заместитель министра строительства указал на важнейшую задачу – повышение качества жилья в Петербурге, сообщает портал "Строительный Петербург".

Нам нужно сделать так, чтобы более эффективно вы вовлекали в оборот бывшие промышленные площадки, особенно там, где есть инвестиционная составляющая, а также работали над рядом вещей, связанных с плотностью, этажностью, и выходили на новое качество. Никита Стасишин, заместитель министра строительства и ЖКХ России

Кроме жилищных вопросов, обсуждение коснулось социальных объектов и развития дорожной сети.

Мы сегодня обсуждаем, помимо просто подключения к улично-дорожной сети, еще вопросы наращивания развития, где не хватает окаймляющих магистралей, развязок, что также помогает устранить накопленный дефицит. Николай Линченко, вице-губернатор Петербурга

Лидеры строительной отрасли также затронули темы комплексного развития и роста цен на металл. Застройщикам напомнили о необходимости увеличения площади квартир и контроля цены за квадратный метр жилья.

Фото и видео: Строительный Петербург