Петербургские школы могут перейти на дистанционное обучение

Решение обсуждают в Смольном.

В понедельник, 7 декабря, губернатор Петербурга в ходе радиообращения рассказал, что власти города рассматривают вариант о переходе школьников на дистанционное обучение. Это касается учеников средних и старших классов.

По мнению градоначальника, такой исход не исключен из-за серьезности положения. Кроме этого, возможен вариант продления каникул для учащихся с 5 по 11 классы. Несмотря на то, что дети болеют коронавирусом легче, они могут заразить старших. В связи с этим детям до 16 лет запрещено посещать спектакли и концерты, а с 14 декабря по 15 января приостанавливается работа всех кружков и секций.

Беглов уточнил, что оставлять детей без новогодних программ – сложное решение, но сейчас мероприятия – зоны потенциального заражения.

Обращаюсь с просьбой ко всем петербургским родителям – создайте неповторимую атмосферу Нового года у себя дома. Настроение наших детей и внуков зависит только от нас. От нашего желания устроить им праздник попросил губернатор.

Ранее мы писали, что Беглов предупредил о близости локдауна в Петербурге.

Фото: Piter.TV