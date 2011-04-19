Петербургские сады и скверы закрыли из-за шквального ветра

Дорожники также проверят системы водоотвода на городских улицах.

В Петербурге сады и скверы закрывают из-за шквального ветра. Об этом 3 октября пишет пресс-служба комитета по благоустройству.

Это необходимо для безопасности жителей и гостей города. Порывы ветра в понедельник достигают 17 метров в секунду. В сообщении отметили, что буду оперативно устранять повалившиеся деревья с пешеходных зон и проезжей части.

Дорожники также проверят системы водоотвода на городских улицах. При необходимости движение транспорта на отдельных участках магистралей могут ограничить. О подтоплениях, упавших деревьях и сломанных ветках можно сообщить по круглосуточному номеру телефона дежурной службы 314-60-13.

Сегодня в Петербурге шквальный ветер повалил светофор и деревья на авто. Порывы ветра снесли на пересечении Фoнтанки и Гороховой дорожный знак.

Фото: Piter.tv

