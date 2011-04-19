Петербургские сады и скверы закрыли из-за шквального ветра

В Петербурге сады и скверы закрывают из-за шквального ветра. Об этом 3 октября пишет пресс-служба комитета по благоустройству.
Это необходимо для безопасности жителей и гостей города. Порывы ветра в понедельник достигают 17 метров в секунду. В сообщении отметили, что буду оперативно устранять повалившиеся деревья с пешеходных зон и проезжей части.
Дорожники также проверят системы водоотвода на городских улицах. При необходимости движение транспорта на отдельных участках магистралей могут ограничить. О подтоплениях, упавших деревьях и сломанных ветках можно сообщить по круглосуточному номеру телефона дежурной службы 314-60-13.
Сегодня в Петербурге шквальный ветер повалил светофор и деревья на авто. Порывы ветра снесли на пересечении Фoнтанки и Гороховой дорожный знак.
Фото: Piter.tv
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