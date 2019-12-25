Петербургские сады и скверы временно закрыли из-за порывистого ветра

В комитете уточнили, что закрыты Таврический сад, сад Сан-Галли, Екатерининский сквер, Казанский сквер, Никольский сад, Юсуповский сад, Лопухинский сад и другие.

В пятницу в петербургские сады и парки временно закрыли из-за сильного ветра, его порывы достигают 18-20 метров в секунду. Такая погода сохранится и в выходные дни. Об этом сообщили 25 февраля в комитете по благоустройству.

В комитете уточнили, что закрыты Таврический сад, сад Сан-Галли, Екатерининский сквер, Казанский сквер, Никольский сад, Юсуповский сад, Лопухинский сад и другие. В Смольном добавили, что садовники готовы оперативно убрать ветровальные деревья.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге продлён "желтый" уровень опасности из-за погоды. Ожидается сильный ветер порывами до 15-20 м/с.

Фото: Piter.tv