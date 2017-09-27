Петербургские руферы забрались на вантовый мост ЗСД (видео)

Экстремалы Северной столицы снова забираются на высокие точки города. На этот раз они решили забраться на вантовый мост Западного скоростного диаметра. На длинной видеозаписи руферы сняли не только виды с моста, но и внутренние его части.
Один из участников видео подробно рассказывает на камеру, каково им было пробираться на пилон моста. По ходу им встречаются технические помещения. В одном из них руферы вскрыли коробку с рубильниками.
Искателям приключений повезло, что на пути они не встретили охранников или рабочих. Так как нахождение на объекте является нарушением.
Видео: Youtube / Urban Dreams