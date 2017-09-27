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Петербургские руферы забрались на вантовый мост ЗСД (видео)

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Двое руферов забрались на вантовый мост Западного скоростного диаметра. Проникновение они сняли на видео, которое выложили в сеть.

Экстремалы Северной столицы снова забираются на высокие точки города. На этот раз они решили забраться на вантовый мост Западного скоростного диаметра. На длинной видеозаписи руферы сняли не только виды с моста, но и внутренние его части.

Один из участников видео подробно рассказывает на камеру, каково им было пробираться на пилон моста. По ходу им встречаются технические помещения. В одном из них руферы вскрыли коробку с рубильниками.

Искателям приключений повезло, что на пути они не встретили охранников или рабочих. Так как нахождение на объекте является нарушением.

Видео: Youtube / Urban Dreams

Теги: вантовый мост , зсд , руферы спб
Категории: Новости СПб Картина дня

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