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Петербургские рыболовы удержат низкую цену на корюшку
Сегодня, 22:14
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Петербургские рыболовы удержат низкую цену на корюшку

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После подписания соглашения цена на корюшку установится на уровне 350 рублей за килограмм.

Рыболовецкие предприятия Северной столицы установят на ярмарках города палатки с корюшкой по низкой цене.
Стало известно, что на ярмарках города Рыболовецкие предприятия Петербурга установят палатки с корюшкой по низкой цене. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург"

Рабочая группа в Мариинском дворце 1 апреля обсудила вопрос понижения цены на сезонную рыбу. По словам участников, повышение цены происходило из-за перекупщиков, с которыми приходилось сотрудничать рыболовам.

Рыболовы могли размещать палатки в городе, только подписывая договор на год – при этом пользовались точками только в сезон путины. Это и привело к дорогому для потребителя сотрудничеству. 

В этом году пять рыболовецких предприятий получат возможность установить свои палатки на четырех ярмарках. После подписания соглашения цена на корюшку установится на уровне 350 рублей за килограмм. В конце апреля рыбку можно будет приобрести по этой цене. 

Фото: Piter.tv

Теги: корюшка, рыба, цена
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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