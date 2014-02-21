Петербургские рыболовы удержат низкую цену на корюшку

После подписания соглашения цена на корюшку установится на уровне 350 рублей за килограмм.

Рыболовецкие предприятия Северной столицы установят на ярмарках города палатки с корюшкой по низкой цене.

Стало известно, что на ярмарках города Рыболовецкие предприятия Петербурга установят палатки с корюшкой по низкой цене. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Рабочая группа в Мариинском дворце 1 апреля обсудила вопрос понижения цены на сезонную рыбу. По словам участников, повышение цены происходило из-за перекупщиков, с которыми приходилось сотрудничать рыболовам.

Рыболовы могли размещать палатки в городе, только подписывая договор на год – при этом пользовались точками только в сезон путины. Это и привело к дорогому для потребителя сотрудничеству.

В этом году пять рыболовецких предприятий получат возможность установить свои палатки на четырех ярмарках. После подписания соглашения цена на корюшку установится на уровне 350 рублей за килограмм. В конце апреля рыбку можно будет приобрести по этой цене.

Фото: Piter.tv