Петербургские присяжные признали бывшего адвоката Кайданова виновным в мошенничестве

Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере и других уголовных делах.

В понедельник, 2 ноября, в городском суде Петербурга присяжные единогласно признали виновным бывшего адвоката Александра Кайданова в деле о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщило издание АБН.

Помимо этого адвоката признали виновным в организации убийства предпринимателя и нападении на сотрудницу обувной мастерской, которая погибла. В снисхождении к обвиняемому суд отказал. Ранее подсудимый дал показания против других участников криминальной группировки, но во время суда заявил, что давал показания под давлением.

Кайданова осудили на 13 лет. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

Ранее мы писали, что стороны уголовного дела историка Соколова продолжили спорить по поводу "любовника" убитой Анастасии Ещенко.

Фото: Piter.TV