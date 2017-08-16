Лишь братья Курьяковы признаны виновными в наркоэпизодах.

В четверг, 25 октября, стало известно, что Петербургские присяжные полностью оправдали гангстеров из "банды Лося". Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Так, были оправданы 8 из 10 фигурантов дела. Известно, что лишь братья Курьяковы признаны виновными в наркоэпизодах.

Заседание прхоодило в закрытом режиме в связи с наличием томов с грифом "Секретно" и "Севершенно секретно". Длительность судебного процесса составила 3 дня с перерывами на сон.

Коллегия присяжных, ответив на 108 вопросов опросного листа, фигурантов оправдала почти по всем вменяемым деяниям. Только Курьяковы признаны виновными по одному эпизоду покушения на сбыт наркотических средств. В основном, коллегия была единодушна говорится в сообщении

Фигурантов дела освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Напомним, что расследжование преступлений "банды Лося", окторая существовала в 90-е, началось еще в мае 2015 года.

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Фото:Pixabay