Петербургские предприятия получат субсидии на рабочие места для инвалидов

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о предоставлении субсидий предприятиям на создание и модернизацию рабочих мест для инвалидов. Получить поддержку смогут организации, которые обеспечат лучшие условия трудоустройства людей с ограниченными возможностями, а также займутся их образованием и профессиональной подготовкой. На эти цели в бюджете Петербурга на 2026 год заложено 60 миллионов рублей.

Субсидии будут предоставляться по результатам конкурса. Средства предназначены на финансовое обеспечение затрат по созданию и модернизации рабочих мест, в том числе специальных, для трудоустройства инвалидов, а также на обеспечение доступа к рабочим местам и объектам производственной инфраструктуры.

Как отметили в Смольном, субсидии призваны стимулировать организации создавать дополнительные рабочие места для инвалидов. Результатом должны стать полноценные рабочие места с современным оборудованием и оснасткой. Заработная плата трудоустроенных инвалидов должна быть не ниже МРОТ, установленного в Петербурге.

Модернизация рабочих мест необходима не только для сохранения занятости инвалидов, но и для развития производства, в том числе на социально значимых предприятиях. За последние три года в Петербурге создано и модернизировано 673 рабочих места для инвалидов. Новая программа субсидий призвана продолжить эту работу и увеличить количество трудоустроенных людей с ограниченными возможностями здоровья.

