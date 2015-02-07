Петербургские предприятия получат 215 млн рублей для развития

В Северной столице утвердили поручительства для компаний на фоне роста спроса на кредиты.

На заседании Совета Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга принято решение о выдаче поручительств четырем предприятиям города. Общая сумма поручительств составила 86,5 миллиона рублей. По данным Смольного, это позволит компаниям привлечь финансирование на 215 миллионов рублей в 2025 году.

Поддержку получили организации, работающие в сферах монтажа стальных строительных конструкций, торговли электронным и телекоммуникационным оборудованием, а также оптово-розничных поставок кормов для форелевых хозяйств и агрокультурной продукции.

Фонд предоставляет поручительства предпринимателям, которые не располагают достаточным залоговым обеспечением для получения крупных кредитов.

Губернатор Александр Беглов отметил, что "малый и средний бизнес является одним из ключевых драйверов городской экономики" и подчеркнул, что расширение мер поддержки и обеспечение доступа к финансированию входит в приоритеты городской программы "Передовая промышленность и развитие предпринимательства" до 2030 года.

Фото: Piter.TV