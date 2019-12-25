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Петербургские предприятия максимально сократят штат сотрудников до 5 апреля
Сегодня, 18:50
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smirenny

Петербургские предприятия максимально сократят штат сотрудников до 5 апреля

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На работу будут выходить те сотрудники, без которых производство остановится.

Петербургские предприятия по максимуму сократят штат сотрудников, включая пожилых специалистов и тех, у кого есть дети младше 14 лет. Об этом сообщили в Смольном. 

Работать будут только необходимые кадры, без которых производство остановится. К тому же, перевозка будет осуществляться на транспорте предприятия, каждый сотрудник будет обеспечен горячим питанием. Меры санитарной защиты усилены.

Ранее мы писали, что волонтеры "Добродомика" продолжают доставлять продукты пожилым людям.

Фото: pixabay

Теги: карантин, коронавирус, петербург, предприятия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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