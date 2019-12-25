Петербургские предприятия лидируют во внедрении технологий ESG

Три производственные площадки хлебозаводов компании "Фацер" перевели на потребление электроэнергии из возобновляемых источников.

В четверг, 24 февраля, в пресс-службе Смольного заявили, что предприятия Петербурга лидируют во внедрении технологий ESG. Так, производственные площадки хлебозаводов: "Смоленская", "Нева" и "Муринская" компании "Фацер" перевели на потребление электроэнергии из возобновляемых источников.

Все производства компании используют с начала года электрическую энергию, выработанную на гидроэлектростанциях. Есть и другие компании, которые пытаются снизить воздействие от производства на окружающую среду. Например, "Балтика" с 2013 года реализует проект по сбору отходов упаковки на переработку. Компания "Свеза", крупнейший производитель фанеры в России, также следует повестке и едет работу над снижением нагрузки на окружающую среду, внедряет энергоэффективные программы, стремится к 100%-переработке древесины.

Городские компании и правительство поддерживают общемировой тренд. Так, ежегодно выделяются субсидии, которые могут быть направлены, в том числе на внедрение принципов устойчивого развития.

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