Петербургские бизнесмены выйдут на баттл-конференцию

Глава Ленобласти подтвердил свое участие в мероприятии.

Петербургские бизнесмены проведут предпринимательский баттл вовремя конференции. К мероприятию приглашены представители малого и среднего бизнеса города. Чиновники отмечают, что в событии примет участие и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Также специалисты изучат современные проблемы бизнес-сферы и попробуют найти пути решения. Местом встречи выбрана локация по улице Кораблестроителей, 14. Все вопросы в рамках заседаний будут обсуждаться в режиме прений.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Выборге прошла презентация весенне-летних мероприятий Выборгского района и Лаппеенранты.

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