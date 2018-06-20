В Выборге прошла презентация весенне-летних мероприятий Выборгского района и Лаппеенранты

Участниками мероприятия стали представители администрации МО "Выборгский район", мэрии Лаппеенранты, а также специалисты туристической, культурной и бизнес-сферы.

Состоялась презентация весенне-летних мероприятий Выборгского района и Лаппеенранты. Встреча сторон прошла в рамках договора о сотрудничестве между приграничными территориями. Участниками мероприятия стали представители администрации МО "Выборгский район", мэрии Лаппеенранты, а также специалисты туристической, культурной и бизнес-сферы.

Принимающую сторону возглавил заместитель председателя комитета по внутренней политике и международным связям районной администрации Владимир Васильев. Он отметил, что подобные встречи важны как для развития туристической отрасли на приграничных территориях городов, так и для обмена опытом проведения культурных мероприятий.

Начальник отдела культуры районной администрации Галина Цветкова рассказала о мероприятиях, которые уже стали традиционными на территории Выборга и района, среди которых фестивали "Окно в Европу", "В сторону Выборга", "Мелодия трех морей", "Кукушка", а также другие спортивные и культурные события. Также Галина Цветкова отметила, что этим летом в Выборге стартует новый экспериментальный проект "Пульс города". Десять площадок под открытым небом будут подготовлены для творчества уличных музыкантов, художников, танцоров и поэтов. Кроме того, она сообщила, что 1 мая начнет свою работу детский городок аттракционов, а 6 мая откроется лодочная станция.

В свою очередь финские коллеги рассказали, что этим летом мероприятия, запланированные на территории Лаппенранты, приурочены к знаменательной дате – 370-летию города. 7 сентября состоится празднование, в котором примет участие делегация Выборгского района.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО