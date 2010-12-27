Петербургские инвесторы могут получить новые налоговые льготы

Инвесторов могут освободить от налогов на 5 лет.

28 февраля в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга был в первом чтении принят законопроект о льготах по специнвестконтрактам. Согласно нему участники СПИКа будут получить привилегии по налогам на прибыль и имущество организаций.

Депутаты считают, что СПИК поможет развить российскую промышленность. Его суть заключается в том, что компании предоставляются льготы, а она, в свою очередь, должна инвестировать средства в развитие производства и показать положительные результаты.

Если законопроект вступит в силу, организации могут освободить от уплаты налогов на пять лет. При условии, что инвесторы вложат в недвижимость не меньше 300 миллионов рублей. Также доля от реализации товаров по инвестиционному контракту должна быть не меньше чем 70% всех доходов.

От налогов освободят и тех, кто вложит в установленные законом отраслевые предприятия Петербурга не менее 750 миллионов рублей. Однако в этом случае доход от реализации товаров, произведенных в результате исполнения контракта, должен составлять не менее 90% общей суммы доходов предприятия.

На сегодняшний день, заявки на заключение контрактов подали сем местных предприятий. Объем инвестиций может составить более 30 млрд рублей. Рассмотрение законопроекта Алексея Макарова не обошлось без критики. Депутат Оксана Дмитриева отметила, что проект составлен безграмотно. Она указала, что в нем не прописаны условия, если инвестор не выполнит свои обязательства. Также Дмитриевой не понравились выпадающие доходы от предоставления инвестиционных налоговых льгот, на что Макаров заявил, что это будут временные трудности.