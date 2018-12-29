Петербургские предпенсионеры смогут "прикупить" себе стаж

Например, чтобы начать получать страховую пенсию, в 2025 году нужно иметь минимальный стаж работы 15 лет, а также 30 индивидуальных пенсионных баллов. Если его будет не хватать, его можно купить.

С 1 января 2019 года в России началось постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению. Возраст до 60 лет у женщин и до 65 лет у мужчин будет повышаться в течение 10 лет, до 2028 года. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказала Управляющий Отделением Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Зинаида Бахчеванова.

Например, чтобы начать получать страховую пенсию, в 2025 году нужно иметь минимальный стаж работы 15 лет, а также 30 индивидуальных пенсионных баллов. С декабря 2018 года появилась возможность купить годы стажа и баллы, если таковых не хватает для выхода на пенсию.

Минимальный годовой взнос рассчитывается по формуле: 2 МРОТ x 26% х 12. Это составит почти 60 тысяч рублей, поэтому желающих на данное предложение не так много. Поэтому государство снизило этот порог до 29 779 рублей. За эту стоимость человек сможет получить один год страхового стажа и 2 балла.

Фото: Piter.TV