Полиция Петербурга задержала подозреваемого в организации убийства начала 2000-х

В результате новых оперативно-розыскных мероприятий был выявлен и задержан новый подозреваемый - 51-летний житель Боровичей, который, согласно имеющимся уликам, оказывался заказчиком убийства с целью устранения конкурента.

В Петербурге правоохранительные органы задержали организатора двойного убийства, совершенного по заказу в 2003 году на территории Новгородской области. 20 лет назад его причастность к преступлению не удалось установить. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 12 августа 2003 года у дома на улице Гоголя в городе Боровичи Новгородской области были найдены тела 36-летнего заместителя директора местного охранного предприятия и его 32-летнего охранника, находившегося в автомобиле "ВАЗ-21099".

Возбуждено уголовное дело, исполнители убийства были задержаны, осуждены и приговорены к разным срокам заключения. Однако организатора происшествия установить не удалось.

В результате новых оперативно-розыскных мероприятий был выявлен и задержан новый подозреваемый - 51-летний житель Боровичей, который, согласно имеющимся уликам, оказывался заказчиком убийства с целью устранения конкурента. Через более чем 20 лет с момента преступления этого человека задержали. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные действия.

Фото: Piter.TV