Петербургские полицейские расследуют кражи в раздевалках фитнес-клуба. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.
Инцидент произошел в минувший вторник, 12 марта, в клубе на улице Ефимова. Так, воры проникли в раздевалку и вскрыли 15 шкафчиков и похитили оттуда имущество спортсменов. В правоохранительные органы обратились шесть потерпевших.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Сумма ущерба устанавливается.
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Фото:pixabay
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