Неизвестные вскрыли 15 шкафчиков и похитили оттуда имущество спортсменов.

Петербургские полицейские расследуют кражи в раздевалках фитнес-клуба. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в минувший вторник, 12 марта, в клубе на улице Ефимова. Так, воры проникли в раздевалку и вскрыли 15 шкафчиков и похитили оттуда имущество спортсменов. В правоохранительные органы обратились шесть потерпевших.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Сумма ущерба устанавливается.

Ранее мы сообщали о том, что Петербургский автомобилист, остановленный сотрудником ГИБДД, пойдет под суд за взятку

Фото:pixabay