Суд отказал в иске МВД против лидера "Открытой России" Пивоварова

Инстанция не нашла никаких оскорблений в адрес полицейских в посте в социальных сетях.

В Василеостровском районном суде встали на сторону общественного активиста Андрея Пивоварова против правоохранительных органов города. Полиция Петербурга подала исковое заявление к председателю движения "Открытая Россия" за оскорбление части ведомства. Причиной послужил пост в социальных сетях, в которых мужчина рассказал, что ему пришлось самостоятельно собирать улики, когда неизвестный украл его сумку. Тогда местному жителю повезло: злоумышленник попал на записи с камер видеонаблюдения: он уехал на автомобиле, на котором можно было разглядеть номера.

В рамках судебного слушания была проведена лингвистическая экспертиза поста. Специалисты вынесли вердикт о том, что никаких оскорблений в данном сообщении не было. Суд не удовлетворил иск МВД по Центральному району города.

Фото: Piter.tv